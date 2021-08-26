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Житель Яворівщини може потрапити до тюрми за підробку довідки про Covid-вакцинацію

Вероніка Рой

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Мешканцю Яворівщини повідомили про підозру за підробку та використання довідки про вакцинацію від Covid-19. Таким чином чоловік спробував уникнути самоізоляції. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

За даними поліції, 47-річний мешканець Яворівського району в мережі інтернет знайшов бланк свідоцтва про вакцинацію від Covid-19, в якому були проставлені реквізити та печатки медичного закладу та лікаря.

Чоловік відредагував цей документ та вніс у нього свої паспортні дані. Таким чином він підробив документ про Covid-вакцинацію, аби уникнути самоізоляцію на території України.

У середині серпня мешканець Львівщини спробував використати фейкове свідоцтво при перетині кордону з Польщею, де його і викрили.

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Згодом дізнавачі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінальних проступків, передбачених ч.1 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України та ч.4 ст.358 (Використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному – обмеження волі на строк до двох років.

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