Заступником директора ДБР у Львові став Анатолій Тарасюк, донька якого називала українців «бидлом»

Заступником директора Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, призначили Анатолія Тарасюка. Раніше він очолював управління, що розслідувало «справи Майдану». Крім цього не так давно його донька спровокувала скандал, назвавши українців «бидлом». Про це інформує Львівський портал.

Як вказано на сайті ДБР, 17 серпня 2021 року Анатолій Тарасюк призначений заступником директора Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові. За інформацією Zaxid.net, 25 серпня Анатолія Тарасюка представили колективу територіального управління.

Анатолій Тарасюк сам родом із Волинської області. З 1994 до 2020 років він проходив військову службу в Службі безпеки України. 20 листопада 2020 року за результатами відкритого конкурсу призначений керівником Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках.

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Варто зауважити, що цьогоріч у травні його 20-річна донька Анастасія Тарасюк потрапила у скандал. Дівчина у соцмережах захистила російського виконавця «Басту» та заявила, що «потрібно заспокоїтися, бо Крим уже не український», а також назвала українців «бидлом». Проте згодом дівчина вибачилася за свої висловлювання.

Додамо, Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові, поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області. Його керівником є Руслан Ляшко.

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Фото: ДБР