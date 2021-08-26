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У Львові врятували хлопчика із розірваною ниркою

Дарина Романишин

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У Львівському обласному «Охматдиті» урологи врятували 14-річного хлопчика із розривом нирки. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській обласній клінічній лікарні «Охматдит».

Так, хлопчик із Стрийщини на стадіоні вдарився в бік об металеву урну. Хлопець прийшов додому і вирвав. Тільки наступного ранку зізнався мамі про травму, коли побачив кров у сечі.

Зі Стрийської районної лікарні хлопець потрапив до «Охматдиту» з гематомою печінки і розривом нирки. Львівські хірурги зазначили, що нирка напіврозірвалася, але не постраждали магістральні судини, тож її вдалося врятувати.

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За словами лікарів, юний пацієнт вже ходить самостійно, а сечовидільна система добре працює. Зараз у нього все загоюється, тому лікарі вже виписали пацієнта додому.

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