У Львові стартує 5-ий Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt

Впродовж 26-29 серпня у Львові відбуватиметься одна з найяскравіших музичних подій року – 5-ий міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Фестиваль приурочений до 230-річчя з дня народження Франца Ксавера Моцарта – композитора, піаніста та диригента, життя якого було тісно пов’язане зі Львовом. Тема фестивалю – рефлексії класики в сучасності.

Цьогорічна фестиваль розкриватиме тему синтезу мистецтв, синергію академічної музики та інноваційних технологій, а також запропонує прочитання класичних творів молодими виконавцями.

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Арт-директорка та співзасновниця фестивалю, всесвітньовідома диригентка Оксана Линів вперше виступатиме у Львові після тріумфального дебюту у Байройті, і диригуватиме найяскравіші концерти програми.

«Цьогоріч фестиваль буде коротшим ніж в попередні роки, але на ці 4 дні ми накреативили вражаючі заходи, проєкти, формату яких раніше на LvivMozArt ще не було. Якщо раніше це була більше концертна діяльність, то цього року ми постаралися стати ще більшою креативною платформою, щоб інтегруватися в життя міста, звернути увагу на різні сфери, щоб достукатись до ще більшої аудиторії. Попри концерту діяльність, в нас з’явилось ще багато нових заходів. Загалом ми охопимо 23 події на 8 локаціях Львова», – розповіла Оксана Линів.

Трішки детальніше про програму фестивалю:

26.08. Святковий концерт-відкриття у Львівській опері, на якому прозвучить прем’єра першої кантати Ф. К. Моцарта та найвідоміші арії з творів В. А. Моцарта та Д. Бортнянського. Солісти: Юлія Марія Дан (сопрано, Румунія-Німеччина), Константин Деррі (контртенор), Михайло Малафій (тенор), Володимир Шинкаренко (бас), Маріанна Цвєтінська (сопрано). Оркестр Львівської національної опери. Диригує Оксана Линів.

27.08. Концертна програма «За межі»: світова прем’єра «Космічної Симфонії» першої української жінки-композиторки Стефанії Туркевич із мультимедійним супроводом із використанням ілюстрацій Соні Делоне. YsOU/Молодіжний симфонічний оркестр України. Соліст Яков Павленко, скрипка (Німеччина). Диригує Віталій Алексейонок. #запідтримкиУКФ

28.08. «Ковчег Україна: 10 століть української музики». Концерт-візитівка країни, що презентує 10 століть української музики. В унікальній постановці об’єднані шедеври фольклору, українського бароко, симфонічної класики та сучасної музики від зіркових виконавців. У проєкті беруть участь гурти Dakha Brakha, Хорея Козацька, KURBASY, солісти: Оксана Нікітюк, Уляна Горбачевська, Домініка Чекун та ін., Молодіжний симфонічний оркестр України/YsOU, хор «Дударик», Камерний дівочий хор КССМШ ім. Лисенка. Ініціаторка та креативна продюсерка – Ярина Винницька. Музична керівниця та диригентка проєкту – Оксана Линів.

Окрім більше 15 масштабних і камерних концертів, що об’єднають симфонічну, камерну, хорову, експериментальну та електронну музику із відеопроекціями та театралізованими перформансами, у рамках фестивалю відбудуться також численні спеціальні заходи до 230-річчя Франца Ксавера Моцарта:

Передпрезентація видання «Моцарт-син. Життя Франца Ксавера у подорожньому щоденнику і листах» в упорядкуванні Оксани Линів (спільно з Видавництво Старого Лева). Наук. ред. Роксолана Гавалюк.

Виставка «Моцарт і Львів: історія та сьогодення», де будуть представлені унікальні архівні знахідки, літографії та нотні видання часів Моцарта, у тому числі ті, якими користувався він сам, а також твори сучасного мистецтва, присвячені йому та музиці. Кураторка Ірина Гірна, наук. кураторка Роксолана Гавалюк.

Презентація алегоричної скульптури Францу Ксаверу Моцарту віденського скульптора Себастіана Швайкерта. Спеціально до події український композитор Богдан Сегін написав святкову «Меланхолійну кантату на честь львівського Моцарта», світова прем’єра якої відбудеться 26 серпня на площі Маланюка, де буде встановлено пам’ятник.

Презентація AR-додатку Mozarts Story. Lviv, створеного завдяки інноваційному партнеру фестивалю Visa. Додаток дозволить ознайомитися та інтерактивно взаємодіяти з локаціями, що пов’язані з перебуванням Моцарта-молодшого у Львові, побачити об’єкти доповненої реальності, які розкриватимуть настрій і дух часів Моцарта.

Проєкт Digital Conductor від інноваційного партнера фестивалю Visa. Технологія дозволить спробувати себе у ролі диригента, обрати твір і продиригувати віртуальним оркестром.

Міжнародна онлайн-конференція «Об’єднані Моцартом» за участі українських музичних науковців, членів товариства European Mozart Ways та представників Stiftung Mozarteum Salzburg.

Також у фестивалі заплановано 6 дитячих заходів, серед яких квести, музичні заняття, дитячі концерти від програми LvivMozArt Kids.

Загалом фестиваль об’єднає 8 особливих локацій у м. Львів. Згадуючи перші заходи LvivMozArt, основним концертним майданчиком цього року буде колишнє трамвайне депо Lem Station. Новою локацією для додаткових заходів (прес-конференція, виставка, передпрезентація видання, а також дитячі заходи) стане Музей Митрополита Андрея Шептицького (вул. Кривоноса, 1).

Більше деталей про фестиваль – за посиланням: https://lvivmozart.com/