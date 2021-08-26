ОСТАННІ НОВИНИ

У 2022 році українці двічі матимуть довгі вихідні

Ольга Денисяка

|

Кабмін переніс робочі дні в 2022 році, тож на 8 березня та 28 червня українці матимуть довгі вихідні. Відповідне розпорядження ухвалили на засіданні уряду, передає Львівський портал.

Рішення ухвалили для раціонального використання робочого часу та створення умов для святкування Міжнародного жіночого дня (8 березня) та Дня Конституції (28 червня).

Перенесення робочих днів з понеділка 7 березня на суботу 12 березня; з понеділка 27 червня на суботу 2 липня стосується працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями – в суботу та неділю.

Розпорядження не стосується органів Пенсійного фонду, «Укрпошти», Державної казначейської служби та банківських установ. Нацбанк визначає спеціальний режим роботи банків.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України
Анастасія ПИЖ
Робота в «АТБ»: Особливості працевлаштування у найпотужнішій торговельній компанії України

Гідна робота завжди поруч Сезон літнього відпочинку, пляжів і пікніків у горах потроху добігає кінця. Настає час, кол...

Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод

Час спекотних літніх відпусток добігає кінця, але не варто сумувати, якщо ви ще нікуди не вибралися, бо попереду – оксам...

Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо
Дарина Романишин
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо

Вже у вівторок, 24 серпня, у Токіо стартують шістнадцяті паралімпійські ігри. 143 українські атлети позмагаються  у 15 в...

Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році

На засіданні 13 серпня виконавчий комітет Львівської міської ради офіційно запровадив автоматизовану систему оплати прої...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів