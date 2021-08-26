У 2022 році українці двічі матимуть довгі вихідні

Кабмін переніс робочі дні в 2022 році, тож на 8 березня та 28 червня українці матимуть довгі вихідні. Відповідне розпорядження ухвалили на засіданні уряду, передає Львівський портал.

Рішення ухвалили для раціонального використання робочого часу та створення умов для святкування Міжнародного жіночого дня (8 березня) та Дня Конституції (28 червня).

Перенесення робочих днів з понеділка 7 березня на суботу 12 березня; з понеділка 27 червня на суботу 2 липня стосується працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями – в суботу та неділю.

Розпорядження не стосується органів Пенсійного фонду, «Укрпошти», Державної казначейської служби та банківських установ. Нацбанк визначає спеціальний режим роботи банків.

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