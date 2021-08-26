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Підрядника підозрюють у крадіжці 1,5 млн грн з реконструкції Червоноградського мосту

Дарина Романишин

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Прокурори висунули підозру 29-річному директору фірми-підрядника у привласнені близько 1,5 млн грн при відновленні підвісного мосту у Червонограді. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, у 2019-2020 роках керівник підприємства-підрядника, яке виконувало роботи з реконструкції мосту через р. Західний Буг у Червонограді, вносив неправдиві відомості в акти приймання виконаних робіт. Такі дані були щодо обсягу проведених робіт, які фактичного не виконали.

Як наслідок, підозрюваний заволодів коштами місцевого бюджету на суму близько 1,5 млн грн.

Прокурори Червоноградської окружної прокуратури повідомли про підозру 29-річному директору одного з львівських підприємств відповідно до ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України за фактом  заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки.

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Слідчі проводять досудове розслідування.

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