На Сихові на хабарі у тисячу доларів погорів судовий експерт

У Львові на Сихові правоохоронці спіймали на хабарі у тисячу доларів старшого судового експерта-криміналіста МВС України за експертний висновок після ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік вимагав та отримав від учасника ДТП тисячу доларів за складення та надання висновку судової автотехнічної експертизи.

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Також відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Це спричинило потерпілому травми середньої тяжкості.

Посадовця було затримано відповідно до ст.208 КПК України після одержання ним останньої частини неправомірної вигоди у сумі 500 доларів.

Наразі тривають слідчі дії.

Вирішують питання щодо повідомлення фігуранту про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади. Встановлюють причетних осіб.

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