«INSO-Львів» запрошує на відкриття концертного сезону

Оркестр «INSO-Львів» відкриє концертний сезон винятковою програмою «VIVERE EST COGITARE – Жити, значить мислити», поєднуючи у виступі минуле й сьогодення. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Концерт відбудеться у суботу, 4 вересня, о 18:00 у Львівській національній філармонії.

Квитки за посиланням: Soldout

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У програмі – Анна Корсун. Audioguide for singing orchestra та Ґустав Малєр. Симфонія №1 Ре мажор. Диригуватиме Кирило Карабиць.

«INSO-Львів» завжди дивує своїх слухачів непересічністю ідей та майстерністю їхнього музичного втілення. Цього сезону оркестр не просто готовий дивувати, а вражати – обираючи надскладний (часом маловідомий, часом абсолютно експериментальний та новітній) матеріал для того, щоб йти у фарватері із світовими музичними майданчиками. До того ж у цьому сезоні «INSO-Львів» знову матиме змогу працювати із всесвітньо відомим диригентом Кирилом Карабицем. Особливості та трепету цій миті додає і те, що нарешті (вперше за півтори року) весь оркестр зіграє на одній сцені.

«INSO-Львів» також намагатиметься поєднати минуле із сьогоденням, ще раз підтверджуючи те, що минуле невідривне від нас, що звучить на одній, суцільній лінії життя. Якщо музика не рятує світ, то наповнює його красою буття.

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Довідково

«ІNSO-Львів» (International Symphony Orchestra) – один із тих оркестрів, який широко гастролює за межами батьківщини та прикрашає сцени не лише Європи, але й Китаю, Колумбії та Єгипту. Він з року у рік виконує почесну роль базового оркестру на міжнародних фестивалях, урочистих подіях та конкурсах.

Великою честю для оркестру є те, що його багаторічним мистецьким керівником був народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, академік Академії мистецтв України, професор, кандидат мистецтвознавства, Герой України – Мирослав СКОРИК (1938—2020). Зараз мистецьким керівником оркестру є Валерій Соколов.

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