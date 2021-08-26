Форму Олімпійської збірної України відзначили як одну з найстильніших

Олімпійську форма України на Іграх у Токіо відзначили як одну з найкращих. Таку оцінку дало відоме американське видання «PEOPLE», зробивши підбірку найстильніших луків, які вразили під час параду на церемонії відкриття нещодавно завершених Олімпійських ігор у Токіо за участю 206 команд-учасниць. Про це інформує Національний олімпійський комітет.

Українська екіпіровка, виготовлена у співпраці Національного олімпійського комітету з партнером, всесвітньовідомим брендом «PEAK».

Головна ідея всієї колекції полягала в тому, що спорт – це стиль життя і саме з цим одягом ти готовий до будь-яких випробувань. Олімпійське екіпірування було виготовлено з легких, прозорих тканин, з урахуванням кліматичних умов Токіо. Кольорова гама, яка використовується в колекції, вміло поєднує традиційні синьо-жовті кольори з ніжною палітрою, що символізує надію і віру

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«Найпопулярніший американський журнал назвав парадну українську форму новаторською і у той же час зручною та практичною. Нагадаємо, що до розробки екіпіровки нашої Олімпійської збірної долучилися і самі спортсмени, разом з Комісією атлетів Національного олімпійського комітету», – кажуть у НОК.

Нагадаємо, тридцять другі літні Олімпійські ігри у Токіо завершилися 8 серпня. На Олімпіаді українські спортсмени вибороли 19 нагород. Детальніше про те, які медалі завойовували українські спортсмени та чим запам’ятаються змагання в Токіо, читайте за посиланням.

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Фото: НОК