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Чехія відкрила кордони для вакцинованих українців

Ольга Денисяка

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Уряд Чехії дозволив в’їзд громадянам України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.  Відповідна інформація розміщена на інтерактивній мапі МЗС України, повідомляє Львівський портал.

В’їзд дозволений українцям, які пройшли курс вакцинації сертифікованими в ЄС препаратами: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield та отримали на порталі або в додатку «Дія» сертифікат встановленого зразка.

При цьому, в’їзд дозволено громадянам України, від вакцинації другою дозою яких минуло щонайменше 14 днів, за умови наявності:

  • сертифіката про повний курс вакцинації, виготовленого англійською мовою із зазначенням персональних даних про вакциновану особу, типу вакцини, ідентифікаційними даними установи, що видала сертифікат, а також можливості віддаленої перевірки вказаних у письмовому підтвердженні даних (через QR-код);
  • заповненого перед виїздом до Чехії в’їзного формуляра Чеської Республіки, який потрібно заповнити онлайн. Отримане на e-mail підтвердження про заповнення формуляра (роздруковане або збережене на мобільному пристрої) слід подати під час прикордонного контролю або при перевірці місця проживання;
  • дійсного біометричного паспорта для виїзду за кордон;
  • медичного страхування на термін поїздки.

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