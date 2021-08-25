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У Львові затримали закладчика наркотиків

Дарина Романишин

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У Львові поліцейські затримали 31-річного мешканця Луганщини, який продавав «метадон». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Під час санкціонованого обшуку у помешканні зловмисника правоохоронці виявили та вилучили понад 200 г наркотичної речовини, схожої на «метадон». 49 зіп-пакетів з цією ж речовиною, електронні ваги, засоби для фасування, чорнові записи та інші речові докази його причетності до противправної діяльності – усе скеровано на експертне дослідження.

За цінами «чорного ринку» вартість вилученої наркотичної речовини становить близько 350 тисяч гривень.

Зловмисник реалізовував наркотичний засіб «метадон» на території Львова шляхом закладок та через Інтернет.

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Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з наркотиками.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ, триває. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від чотирьох до восьми років.

Зловмисник затриманий відповідно до ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

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