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У Бродах чоловік погрожував перехожим зброєю

Ольга Денисяка

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Зранку 25 серпня у Бродах на Львівщині 61-річний чоловік погрожував зброєю перехожим. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

25 серпня близько 10:00 год. у поліцію повідомили про те, що на вулиці Гончарській у місті Броди невідомий чоловік поводиться неадекватно та погрожує перехожим зброєю.

На місці події правоохоронці виявили чоловіка, який мав з собою предмет, схожий на пістолет та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманим виявився 61-річний мешканець одного з сіл району. Зброю правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження.

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За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до семи років.

Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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