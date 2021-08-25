У Бориславі відкрили дитячий будинок сімейного типу

У Бориславі, що на Львівщині, створили дитячий будинок сімейного типу на базі наявної прийомної сім’ї. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

У родину вже взяли дитину, що позбавлена батьківського піклування. Відтепер там проживає десятеро дітей. До цього сім’я виховувала 5 рідних дітей та 4 прийомних дитини.

Метою створення дитячого будинку сімейного типу є забезпечення належних умов для виховання дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування.

Дитячий будинок сімейного типу – окрема сім’я, яку створює подружжя у шлюбі, та беруть на виховання та спільне проживання від 5 до 10 дітей, що цього потребують.

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Держава таким сім’ям надає матеріальну та соціальну підтримку.

Нагадаємо, що у Бориславі функціонує два дитячі будинки сімейного типу, у яких виховуються та проживають 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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