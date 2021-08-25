Особисту бібліотеку Василя Щурата передали Дому Франка

У вівторок, 24 серпня, виповнилося 150 років з дня народження Василя Щурата (1871-1948). На честь цього із Свято-Успенської Унівської Лаври Студійського уставу до фондів Дому Франка передали особисту бібліотеку вченого та поета Василя Щурата. Про це повідомив Дім Франка на своїй сторінці у Facebook.

Свято-Успенської Унівська Лавра віддала особисті книжкові надбання Василя Щурата Дому Франка.

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Як кажуть у Домі Франка, це безпрецедентне за кількісними і якісними параметрами надходження до книжкових фондів Музею. Її цінність належить сповна оцінити науковцям.

Василь Щурат – видатний український вчений та педагог, поет та літературознавець, друг та часами критик і опонент Івана Франка.

У його книгозбірні – прижиттєві видання Франка та інших українських письменників, добірка української й закордонної періодики ХІХ – початку ХХ ст. та безліч книг з різних галузей знань.

Довідково:

Василь Щурат здійснив перший повний переклад «Пісні про Роланда» українською мовою. Автор найкращого (до 1914) віршованого перекладу «Слова о полку Ігоревім» сучасною українською мовою.

Він був обраний дійсним членом Наукового товариства ім. Т. Шевченка та протягом восьми років очолював його. Був першим ректором Львівського таємного університету та викладачем української мови та літератури.

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Фото: Дім Франка