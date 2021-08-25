На Львівщині за 15 мільйонів відремонтували два кілометри дороги

У Червоноградському районі Львівщини відремонтували два кілометри дороги Комарів-Переспа. Вартість ремонту становить понад 15 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Дорога місцевого значення Комарів-Переспа з’єднує села Зубків та Переспа Червоноградського району. Її довжина – два кілометри.

На роботи з дорожнього фонду виділили 15 млн грн, а з місцевого бюджету – 300 тис. грн.

Реклама партнерів

На ділянці влаштували нову основу та два шари асфальтобетонного покриття. Встановили знаки та нанесли розмітку.

Роботи виконує підрядна організація «Рома».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.