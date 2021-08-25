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На Львівщині під колесами авто загинув пішохід

Наталя Дуляба

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На Львівщині на трасі Львів – Краковець в аварії загинув 59-річний чоловік, який переходив дорогу у невстановленому місці. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Аварія сталась у вівторок ввечері, 24 серпня, орієнтовно о 21:00 год. На трасі Львів – Краковець водій автомобіля Mercedes-Benz, 42-річний житель Новояворівська, збив пішохода. Від отриманих травм він загинув на місці.

Встановлено, що загиблим виявився 59-річний мешканець села Черчик Яворівського району. Він переходив дорогу за межами «зебри».

Наразі всі деталі смертельної ДТП встановлюють правоохоронці.

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