На дорозі біля Мостиськ поліцейські виявили чоловіка без свідомості

Ввечері 24 серпня на дорозі у Яворівському районі Львівщини поліцейські виявили чоловіка без свідомості. Потерпілого з травмами госпіталізували до лікарні, де він помер. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, близько 23:30 год. під час патрулювання поліцейські виявили на автодорозі поблизу села Арламівська Воля, що біля Мостиськ, чоловіка з тілесними ушкодженнями.

Потерпілим виявився 39-річний місцевий мешканець. Чоловіка госпіталізували, проте, незважаючи на зусилля медиків, він помер у лікарні.

Вивчивши відео з камер спостереження, правоохоронці попередньо встановили, що чоловік міг отримати тілесні ушкодження внаслідок наїзду невідомого автомобіля, водій якого, не зупиняючись, втік з місця події.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини події. Також поліцейські просять зголоситися усіх, кому відома будь-яка інформація з приводу події, на оперативну лінію 102.

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