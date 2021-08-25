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На Донбасі загинув 21-річний випускник Львівської академії сухопутних військ

Ольга Денисяка

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22 серпня у зоні бойових дій на Донбасі загинув 21-річний випускник Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного лейтенант Юрій Михайлов. Про це у Facebook повідомив очільник академії Павло Ткачук, передає Львівський портал.

Лейтенант Юрій Михайлов лише цьогоріч завершив навчання у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Офіцер здобув фах командира механізованих підрозділів та проходив службу у 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу.

«22 серпня при несенні служби на взводному опорному пункті в зоні проведення Операції Об’єднаних сил від ворожої кулі загинув лейтенант Юрій Михайлов, який лише цьогоріч завершив навчання у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного», – йдеться  повідомленні.

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Львівський портал повідомляв, що у неділю, 22 серпня, російські збройні найманці вкотре порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів український військовий дістав поранення, несумісне з життям.

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Фото: Павло Ткачук/Facebook

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