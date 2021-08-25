Львівщина співпрацюватиме з Німеччиною і Польщею у галузі розвитку психіатрії

25 серпня голова Львівської обласної ради Ірина Гримак підписала меморандум про співпрацю з представниками Німецько-Польського та Польсько-Німецького товариства психічного здоров’я, клінічного об’єднання LVR (область Рейнланд, земля Північна Вестфалія, Німеччина) та спеціалізованого шпиталю ім. Св. Ядвіги (Ополе, Польща). Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної ради.

Меморандум покликаний розширити взаємні контакти в галузі лікувальної, наукової, організаційної та економічної діяльності психіатричних установ, задля розвитку програм піклування та соціальної підтримки психічнохворих осіб у Львівській області.

Як наголосила голова Львівської обласної ради Ірина Гримак, в Україні, на жаль, тема медичної психіатрії довгий час зводилася до утримування людей, з якими не можуть, або не хочуть справитися рідні, в спеціалізованих закладах.

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«Втім це не правильно і призводить до важких наслідків для всього суспільства. Наразі ми розпочали реформу системи медичної психіатричної допомоги на Львівщини, щоб привести її до сучасних умов. У процесі реформування важливо використати кращі світові практики та зберегти ті важливі напрацювання, які ми маємо. Для нас важливою є підтримка західними колегами проєктів стажування для медичного персоналу наших профільних закладів, а також загальна підтримка у вигляді гуманітарної допомоги для покращення умов перебування пацієнтів»», – зауважила Ірина Гримак.

Як повідомила голова обласної ради, спільно з громадською організацією «Львівська асоціація психіатрів» та двома комунальними лікарнями «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня» та «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» буде напрацьовано Регіональну програму психічного здоров’я у Львівській області.

«Розвиток психіатрії на Львівщині тісно пов’язаний з нашою регіональною психіатричною лікарнею у Львові, яка з 1876 була і залишається основним центром розвитку наукових досліджень і практичної роботи в цій галузі. А на базі «Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру» будемо працювати над розвитком дитячої психіатрії. Важливо, щоб медична система працювала на випередження і була ефективною для пацієнта та його родини. Тому підписання меморандуму – це історична подія, яка стане основою подальшої багаторічної плідної співпраці», – підкреслила Ірина Гримак.

За словами директора адміністративного відділу Клінічного об’єднання LVR Хольгера Хьоманна, Німеччина уже тривалий час фінансує проєкти з обміну досвідом між українськими і німецькими спеціалістами з психіатрії.

«У майбутньому ми будемо напрацьовувати нові проєкти, залучатимемо інші європейські країни, надаватимемо фінансову підтримку психіатричним лікарням Львівщини. Дуже приємно, що нарешті психіатрія починає отримувати ту увагу, на яку вона заслуговує. Адже кожна шоста жінка і кожен восьмим чоловік в Європі принаймні раз у житті потребує психіатричного лікування. Чим краще ми будемо працювати у галузі психіатрії, тим краще розвиватиметься економіка, бо ці процеси нерозривні», – розповів Хольгер Хьоманн.

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Фото: ЛОР