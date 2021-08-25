Греція забороняє невакцинованим відвідувати кафе у приміщенні

Уряд Греції з середини вересня запровадить нові вимоги до тестування та обмеження для людей, які не вакциновані проти Covid-19. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Ekathimerini.

Нові заходи будуть діяти з 13 вересня по 31 березня. Вони включають вимогу щотижня або два рази на тиждень проходити тестування для невакцинованих працівників і надання доступу до певних закритих приміщень тільки тим, хто вакцинований або має сертифікат, що підтверджує одужання від Covid-19 за останні шість місяців.

Згідно з новими правилами, всі працівники приватного і державного секторів, які не мають свідоцтва про вакцинацію або недавнього одужання від Covid-19, повинні будуть проходити один експрес-тест на тиждень.

Два тести на тиждень будуть потрібні для людей, які працюють в академічних колах, туризмі, ресторанах, кафе, барах і у сфері розваг, а також для школярів і студентів.

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Тести будуть проводитися в приватних установах, при цьому вартість 10 євро буде оплачуватися самими тестованими. Тільки школярі матимуть право на безкоштовні тести.

Розважальні заклади, ресторани, бари та кафе в приміщеннях будуть доступні тільки для вакцинованих або нещодавно видужалих клієнтів, а перевірки будуть проводитися на вході через додаток, яке сканує сертифікати Covid-19.

Невакциновані люди зможуть відвідувати кінотеатри, театри, музеї, місця археологічних розкопок і тренажерні зали тільки при наявності негативного результату експрес-тесту, проведеного за 48 годин. Установи матимуть право приймати тільки вакцинованих клієнтів, якщо вони приймуть таке рішення.

Маски будуть обов’язковими для всіх в громадських місцях усередині приміщень і в місцях масового скупчення людей на відкритому повітрі.

Доказ вакцинації, одужання або негативного результату експрес-тесту також буде потрібен для подорожі на літаку, поїзді, поромі або автобусі далекого прямування для всіх у віці від 12 років.

В останні кілька тижнів в Греції спостерігається неухильне зростання підтверджених випадків коронавірусу і випадків смерті, а також госпіталізацій. За даними Міністерства охорони здоров’я, ліжка інтенсивної терапії для пацієнтів з Covid-19 заповнені більш ніж на 68%, в той час як звичайні палати Covid-19 заповнені на 45%.

У Греції зроблено понад 11 мільйонів уколів вакцини, при цьому 5,6 мільйона осіб зараз повністю вакциновані.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно уряд Чорногорії оголосив про запровадження обмежень на в’їзд до країни, пов’язаних зі стрімким поширенням коронавірусу.

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