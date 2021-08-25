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Декілька приміських потягів Львівської залізниці тимчасово змінять графік руху

Дарина Романишин

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Приміські поїзди сполученням Тернопіль – Красне та Львів – Золочів курсуватимуть зі зміненим розкладом протягом п’яти днів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської залізниці.

Так, упродовж 25-27 та 30, 31 серпня поїзд № 6034 сполученням Львів – Золочів курсуватиме лише до ст. Красне. Зворотно зі ст. Красне впродовж 26-28, 31 серпня та 1 вересня – за розкладом поїзда № 6031.

Упродовж 25-27 та 30, 31 серпня поїзд № 6047 сполученням Тернопіль – Красне курсуватиме лише до станції Золочів. Зворотно зі ст. Золочів упродовж 26-28, 31 серпня та 1 вересня – за розкладом поїзда № 6232;

Такі зміни у зв’язку із продовженням планових колійних ремонтних робіт на перегоні Золочів – Красне

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