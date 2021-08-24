Військовому зі Львівщини посмертно присвоїли звання Героя України

З нагоди 30-ої річниці Незалежності президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України трьом військовим. Одним із них став мешканець Львівщини Сергій Білоус, який загинув на Донбасі у 2014-му. Про це повідомляє Львівський портал.

Так, глава держави посмертно присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка» Сергію Білоусу – солдату зі Львівщини, який загинув на війні у 2014 році.

Як йдеться в президентському указі, цю найвищу у державі відзнаку захиснику присвоїли за «особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».

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Нагороду вручили родичам Сергія Білоуса у Києві 24 серпня під час урочистостей до Дня Незалежності.

Зазначимо, що Сергій Білоус народився 24 серпня 1974 року на Волині, втім жив на Львівщині у селі Скелівка колишнього Старосамбірського району, працював машиністом тепловоза у локомотивному депо-1 Львівської залізниці.

Із початком війни на Донбасі пішов у добровольці, служив у складі 24-ої окремої механізованої бригади. Загинув 20 серпня 2014 року під час ворожих обстрілів поблизу смт Георгіївка, що на Луганщині. До свого 40-річчя воїн не дожив чотири дні. Без чоловіка та батька залишились дружина та троє дітей.

У 2015 році Сергія Білоуса посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Двома іншими військовими, яким президент присвоїв звання Героя України, стали Максим Ридзанич (посмертно) із Київщини та Євген Сидоренко з Мелітополя.

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Фото: книга пам’яті полеглих за Україну