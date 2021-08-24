ОСТАННІ НОВИНИ

Військовому зі Львівщини посмертно присвоїли звання Героя України

Наталя Дуляба

|

З нагоди 30-ої річниці Незалежності президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України трьом військовим. Одним із них став мешканець Львівщини Сергій Білоус, який загинув на Донбасі у 2014-му. Про це повідомляє Львівський портал.

Так, глава держави посмертно присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка» Сергію Білоусу – солдату зі Львівщини, який загинув на війні у 2014 році.

Як йдеться в президентському указі, цю найвищу у державі відзнаку захиснику присвоїли за «особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».

Реклама партнерів

Нагороду вручили родичам Сергія Білоуса у Києві 24 серпня під час урочистостей до Дня Незалежності.

Зазначимо, що Сергій Білоус народився 24 серпня 1974 року на Волині, втім жив на Львівщині у селі Скелівка колишнього Старосамбірського району, працював машиністом тепловоза у локомотивному депо-1 Львівської залізниці.

Із початком війни на Донбасі пішов у добровольці, служив у складі 24-ої окремої механізованої бригади. Загинув 20 серпня 2014 року під час ворожих обстрілів поблизу смт Георгіївка, що на Луганщині. До свого 40-річчя воїн не дожив чотири дні. Без чоловіка та батька залишились дружина та троє дітей.

У 2015 році Сергія Білоуса посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Двома іншими військовими, яким президент присвоїв звання Героя України, стали Максим Ридзанич (посмертно) із Київщини та Євген Сидоренко з Мелітополя.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: книга пам’яті полеглих за Україну

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод

Час спекотних літніх відпусток добігає кінця, але не варто сумувати, якщо ви ще нікуди не вибралися, бо попереду – оксам...

Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо
Дарина Романишин
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо

Вже у вівторок, 24 серпня, у Токіо стартують шістнадцяті паралімпійські ігри. 143 українські атлети позмагаються  у 15 в...

Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році

На засіданні 13 серпня виконавчий комітет Львівської міської ради офіційно запровадив автоматизовану систему оплати прої...

Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?
Вероніка РОЙ
Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?

У неділю, 8 серпня, у Токіо завершилися тридцять другі літні Олімпійські ігри. Україну на головній спортивній події план...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів