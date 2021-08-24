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У День Незалежності львів’яни пробіглися містом у вишиванках

Наталя Дуляба

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24 серпня, у День Незалежності України, у центрі Львова пройшов легкоатлетичний забіг у вишиванках. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

З нагоди 30-ої річниці Незалежності України у Львові організували легкоатлетичний забіг у вишиванках. Активні мешканці зібралися в центрі міста, аби пробігти дистанції у 5 км, 3 км та 1 км. Всі учасники були одягнені в одинакові футболки-вишиванки.

Серед бігунів були й маленькі львів’яни, які долали дистанції у 100 та 200 м.

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Фото: ЛМР

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