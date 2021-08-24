Святковий концерт на «Арені Львів»: до стадіону курсуватимуть шатл-баси

У вівторок, 24 серпня, на стадіоні «Арена Львів» відбуватиметься святковий концерт SuperDisco 90-х. Фестиваль Незалежності. 30 років. Для глядачів, які прямують на концерт, налагоджено роботу шатл-басів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Для зручності відвідувачів організовують шатл-баси до стадіону, а роботу міського громадського транспорту, який курсує в напрямку стадіону, та їде до Автовокзалу та ТЦ «Кінг Крос», буде продовжено до 00.00 год. Зокрема, йдеться про автобусні маршрути №3а, 9, 10, 25 та 40, а також тролейбусний маршрут №22.

«Продовжуємо роботу транспорту, щоб люди, які вийдуть з концерту, мали можливість дістатися в різні точки міста», – пояснив заступник начальника управління транспорту ЛМР Ігор Собенко.

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Так, шатл-баси курсуватимуть впродовж 16:00 – 18:00 год з пл. Петрушевича та від кінотеатру ім. Довженка до вул. Мікльоша та вул. Вернадського відповідно. На вивіз зі стадіону шатл-баси працюватимуть з 22.30 год до 00.30 год. Автобуси на Сихів відправлятимуться з вул. Вернадського, а до центру – з перехрестя вул. Стрийська – Сокільницька.

У зв’язку з тимчасовим перекриттям вулиці Стрийської, шатл-баси, як і громадський автотранспорт у цьому напрямку, курсуватимуть по вул. Франка – вул. Панаса Мирного – вул. Чмоли та у зворотному напрямку.

Із детальною програмою святкування Дня Незалежності України у Львові можна ознайомитися тут.

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