Посол ЄС привітав Україну з річницею Незалежності українською

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас привітав Україну з 30-ою річницею Незалежності українською мовою. Відповідне відеозвернення опублікували на офіційній сторінці European Union in Ukraine у Facebook.

«Сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю незалежності. У свої тридцять вона сповнена бадьорості рішучості, енергії молодості. Я родом з Естонії і добре розумію справжнє значення незалежності, звільнення з тенет імперії. Це означає, що народ залишає негативний досвід позаду, відновлює свою ідентичність, встановлює право вирішувати власну долю. За словами Тараса Шевченка, “у своїй хаті – своя правда, і сила, і воля”. Український народ ліпше знає, що для нього найкраще», – наголосив Матті Маасікас.

Водночас він відзначив, що ЄС повністю визнає європейський вибір і європейське прагнення України, а також засуджує незаконну Криму.

«Ми підтримуємо стратегічне завдання і зовнішньополітичний пріоритет України. Впродовж 30 років Україна зустрічалася і долала численні перешкоди на шляху до свободи і процвітання. Незаконна анексія Криму Росією і агресія під проводом Росії на Сході залишаються для України надзвичайним викликом… Із перших днів незалежності ЄС стояв пліч-о-пліч з Україною та її народом. Ми разом з вами стали свідками значних успіхів в розвитку України, який був досягнутий за цей час», – підкреслив посол ЄС в Україні.

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«Як Європи немає без України, так немає і безпечної Європи без незалежної і безпечної України. Європейський Союз є і залишиться найбільшим і найнадійнішим партнером України», – додав Матті Маасікас.

Нагадаємо, цьогоріч Україна відзначає 30-ту річницю своєї незалежності. З цієї нагоди у столиці пройшов традиційний військовий парад, Марш захисників. Святкові заходи відбуваються й у всіх областях України.

У Львові вшанували пам’ять загиблих захисників України, у храмах відбулися молебні, також містом пройшов Марш нескорених.

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