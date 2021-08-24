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Львовом пройшов Марш нескорених

Андрій Котенський

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У День Незалежності України, 24 серпня, у Львові втретє відбувся Марш нескорених. Учасники ходи пройшли від Личаківського кладовища до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. До події долучилися військові, волонтери, представники влади, родини Героїв та активні мешканці міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Ініціатором проведення Маршу нескорених є ветеран 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр» Артур Кирєєв.

Сформована колона спершу пройшла вулицями Мечникова та Личаківською до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону. На території шпиталю пролунав Державний Гімн.

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Відтак, від громади міста Львова подякою відзначено працівника Збройних Сил України, медичну сестру-анестезиста Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Марію Лудзян, а також майора медичної служби, начальника хірургічного кабінету Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Павла Ніколаєва.

До кожної подяки також від бюджету міста передбачена премія розміром 5 тис. грн.

Як розповідають організатори, метою заходу є не лише вшанування пам’яті Героїв, які поклали своє життя у боротьбі за територіальну цілісність України, а й моральна підтримка тих військових, котрі сьогодні боронять українські кордони на Сході.

Нагадаємо, з нагоди 30-річчя Незалежності України у Львові відбувається низка святкових заходів. Детальніше – за посиланням.

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