Під час параду на День Незалежності хлопець вчинив самопідпал

24 серпня під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності у центрі Києва молодик вчинив самопідпал. Про це Львівському порталу повідомили у столичному відділенні Нацполіції.

У Києві під час параду до Дня Незалежності 25-річний хлопець облив себе невідомою речовиною та підпалив. На такі дії оперативно відреагували правоохоронці, які разом із небайдужими загасили полум’я та викликали «швидку».

Потерпілому надали першу медичну допомогу та забрали в лікарню. Його життю нічого не загрожує.

Реклама партнерів

Чому молодик скоїв самопідпал, наразі не відомо. Мотив такого вчинку і всі обставини з’ясовують поліцейські.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.