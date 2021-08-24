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Під час параду на День Незалежності хлопець вчинив самопідпал

Наталя Дуляба

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24 серпня під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності у центрі Києва молодик вчинив самопідпал. Про це Львівському порталу повідомили у столичному відділенні Нацполіції.

У Києві під час параду до Дня Незалежності 25-річний хлопець облив себе невідомою речовиною та підпалив. На такі дії оперативно відреагували правоохоронці, які разом із небайдужими загасили полум’я та викликали «швидку».

Потерпілому надали першу медичну допомогу та забрали в лікарню. Його життю нічого не загрожує.

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Чому молодик скоїв самопідпал, наразі не відомо. Мотив такого вчинку і всі обставини з’ясовують поліцейські.

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