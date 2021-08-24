Якої погоди чекати на Львівщині 25 серпня

У середу, 25 серпня, у Львові та області синоптики прогнозують невеликий дощ, що пройде вночі і закінчиться вранці, а також до 20 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме 8-13 градусів тепла, вдень стовпчик термометра коливатиметься у межах 15-20°C. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Хмарно з проясненням. Вночі та вранці на Львівщині падатиме слабкий дощ, втім день пройде без опадів. Також можливий ранковий туман.

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