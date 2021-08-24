До 30-річчя Незалежності України на Львівщині погасили маркований конверт

З нагоди Дня Незалежності України, 24 серпня, у Львівській дирекції АТ «Укрпошта» провели спецпогашення маркованого конверту «30 років Незалежності України». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обларади.

Як відомо, 20 серпня Укрпошта ввела в обіг поштовий конверт із оригінальною маркою «30 років Незалежності України». На конверті та штемпелі спецпогашення використана візуальна символіка до святкування 30-річчя Незалежності України.

На марці також надруковано уривок з вірша «Молитва за Україну» юної письменниці Олександри Бурбело. А фотоілюстрацією до конверту стала робота Романа Михайлюка.

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Конверт випущено тиражем 350 тисяч примірників.

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