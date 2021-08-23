В Академії сухопутних військ провели День відкритих дверей

У День прапора, 23 серпня, у Національній академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного проведи день відкритих дверей. Львів’яни мали змогу ознайомитися із зразками зброї та військової техніки. Про це у Facebook повідомив начальник Академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

День відкритих дверей у військовому навчальному закладі провели опісля усіх урочистостей з нагоди Дня прапора. На думку Павла Ткачука, саме в цей день – гарна нагода дізнатись більше про українське військо.

Реклама партнерів

«Надзвичайно приємно сьогодні бачити на теренах Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного таку велику кількість львів’ян та гостей нашого міста.День відкритих дверей, організований з нагоди Дня Державного прапора України, – гарна нагода дізнатись більше про Українське військо та своїх захисників.

Упродовж дня гості Академії могли переглянути зразки бронетанкової та стрілецької зброї, огляд навчально-матеріальної бази, виступ Військового оркестру навчального закладу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook