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В Академії сухопутних військ провели День відкритих дверей

Вероніка Рой

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У День прапора, 23 серпня, у Національній академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного проведи день відкритих дверей. Львів’яни мали змогу ознайомитися із зразками зброї та військової техніки. Про це у Facebook повідомив начальник Академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

День відкритих дверей у військовому навчальному закладі провели опісля усіх урочистостей з нагоди Дня прапора. На думку Павла Ткачука, саме в цей день – гарна нагода дізнатись більше про українське військо.

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«Надзвичайно приємно сьогодні бачити на теренах Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного таку велику кількість львів’ян та гостей нашого міста.День відкритих дверей, організований з нагоди Дня Державного прапора України, – гарна нагода дізнатись більше про Українське військо та своїх захисників.

Упродовж дня гості Академії могли переглянути зразки бронетанкової та стрілецької зброї, огляд навчально-матеріальної бази, виступ Військового оркестру навчального закладу.

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