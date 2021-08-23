Над Ратушею у Львові підняли історичний прапор

У День державного прапора, 23 серпня, у Львівській міськраді відбулося урочисте засідання за участю депутатів 1-го демократичного скликання, які 3 квітня 1990 року під час сесії ухвалили рішення підняти синьо-жовтий стяг над будівлею міської Ратуші. Згодом влада міста та області, почесні громадяни, духовенство разом відтворили символічні події того часу. Про це інформує пресслужба Львівської міськради.

Спочатку в Гарнізонному храмі св. апостолів Петра і Павла відбулося освячення Прапора України, який сьогодні підняли на вежі Ратуші. Біля входу учасників зустрів оркестр Львівського музичного фахового коледжу ім. С. П. Людкевича.

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Перед початком урочистих зборів у великій сесійній залі Львівської міської ради відбулося святкове погашення тематичної марки.

Почесним «учасником» засідання став синьо-жовтий стяг – свідок подій 1990 року. Музичний супровід заходу здійснювали також муніципальний хор «Гомін», хор «Вірли».

Кульмінацією і завершенням урочистих зборів стало підняття Прапора над Ратушею депутатами 1-го та 8-го демократичних скликань та найкращими учнями міста.

«Це велика приємність вас тут бачити, бо тоді це була мрія, це був час, коли відновлювався Пласт, встановлювались інші патріотичні організації. Вдячна нашому зрілішому поколінню, бо ви нас дуже надихали своїми діями, своєю безстрашністю. Молодь, яка завжди є романтиками і максималістами, змогла зробити те, що могла зробити. Я можу сказати слова вдячності всім, хто віддав своє життя, свої кращі роки, хто був у тюрмі за нашу Україну. Молодим людям хочу сказати – будьте завжди безстрашні не бійтесь нічого, ми у вас віримо. Молодь завжди веде. Так само, як нам дали можливість нести цей прапор, запалили нас цим. Молодь, ми у вас дуже віримо, свою любов до України і до прапора, до активних дій передавайте молодшому поколінню», – розповіла Руслана Фурдас, яка у 1990 році від молоді долучалась до процесу підняття прапора над Ратушею.

Нагадаємо, Україна нині святкує День державного прапора. Зокрема, у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відкрили найвищий флагшток області, висота якого становить понад 50 метрів. Опісля відбулось святкове проходження підрозділів ЗСУ та країн-партнерів маршем.

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Фото: ЛМР