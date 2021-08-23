Набув чинності закон про е-паспорти. Які переваги він надає

23 набув чинності закон, який прирівнює в Україні електронні паспорти до паперових. Про це у Telegram повідомляє пресслужба Верховної Ради.

«Сьогодні набув чинності Закон про електронні паспорти, який закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів», – йдеться у повідомленні.

За даними Офісу президента, сьогодні близько 5 млн громадян України користуються е-паспортами через мобільний додаток порталу державних послуг «Дія».

Цей закон дасть змогу використовувати ці цифрові документи:

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під час подорожей залізницею або літаком у межах України;

під час медичного обслуговування чи банківських операцій;

для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг та пошти;

під час придбання товарів у магазині й для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів.

Нагадаємо, Закон про внесення змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» Верховна Рада ухвалила 30 березня.

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