Уперше в світі: Україна прирівняла електронні паспорти до паперових

Верховна Рада ухвалила закон про електронні паспорти. «ЗА» проголосували 302 народні обранці. Відтак, Україна стала першою у світі державою, де е-паспорти юридично прирівнюються до паперових аналогів. Про це повідомляється на Telegram-сторінці парламенту, передає Львівський портал.

Зокрема, прийнятий документ:

закріплює визначення термінів «е-паспорт», «е-паспорт для виїзду за кордон»;

встановлює безкоштовне формування е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон за бажанням особи та дозволяє його пред’явлення на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону; в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї;

передбачає наявність в е-паспортах інформації про місце проживання та код платника податків.

Як відзначають у Раді, закон дозволить надалі у зручний спосіб використувати через додаток «Дія» безпаперові сервіси.

Разом з тим, цьогоріч на рівні закону, а з 2022 року – на постійній основі закрпілюється експериментальний проєкт, що передбачений урядовою постановою. Ним на сьогодні користуються понад 5 млн громадян.

Реклама партнерів

До слова, Україна стала першою у світі, де узаконили е-паспорти. За словами мінстра цифрової трансформації Михайла Федорова, це історична подія для українців.

«Відкриття банківськогог рахунку онлайн, касові операції в банку, мандрівка потягом або літаком всередині країни, поселення у готель, отримання посилок на пошті, підтвердження віку у супермаркеті. Це новий крок не тільки для нашої країни, а й для всього світу. Біометричний закордонний паспорт чи ID-картка в Дії з 23 серпня 2021 року на законодавчому рівні стануть повноцінним аналогом паперового чи пластикового документів», – зазначив Федоров у Telegram.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook