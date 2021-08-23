На Сколівщині розшукали заблукалу в лісі бабусю

Вночі 22 серпня у Сколівському районі Львівщини рятувальники розшукали 77-річну бабусю, яка заблукала в лісі. Про це Львівському порталу повідомили в головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так, 22 серпня о 20:45 год. надзвичайникам повідомили про те, що в селі Либохора Стрийського району заблукала 77-річна жінка, яка пішла збирати ягоди.

О 02:03 год. загублену жінку знайшли і вивели до населеного пункту, медичної допомоги заблукала не потребувала.

Бабусю шукали 34 рятувальники.

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Фото: ДСНС