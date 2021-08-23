На Городоцькій п’яний водій позашляховика збив жінку із дитячим візком

У понеділок, 23 серпня, у Львові на вулиці Городоцькій п’яний водій позашляховика Dodge збив жінку з дитячим візочком на тротуарі. Про це інформує Львівський портал.

Попередньо відомо, що автомобіля Dodge рухався вулицею Городоцькою та влетів в огорожу. У той час тротуаром йшла 30-річна жінка з 2-річною дитиною у візку.

Інформацію про аварію підтвердили у патрульній поліції Львівщини. За їх даними, львів’янин, який керував автівкою, був у стані алкогольного сп’яніння. Під час перевірки драгер показав 3,24 проміле алкоголю.

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Про це інформує «Варта 1», у результаті ДТП жінка, попередньо, отримала перелом ноги, її госпіталізували до лікарні. Дитина ушкоджень не зазнала.

На місці події працюють поліцейські.

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Фото: Варта-1, патрульна поліція