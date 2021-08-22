Вночі у Новояворівську загорілось сміттєзвалище

Вночі 22 серпня у Новояворівську на Львівщині горіло сміттєзвалище. Рятувальники гасили пожежу всю ніч вдалось загасити вогонь лише під ранок, близько 06:30 год. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили в головному управлінні ДСНС Львівщини.

Надзвичайники отримали інформацію про загорання на сміттєзвалищі 21 серпня близько 23:40 год.

Пожежу вдалось локалізувати о 03:15 год та ліквідувати о 06:30 год. Згоріло сміття на площі 500 кв м.

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Вогонь гасили 18 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки. Причина виникнення загорання ще не відома. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

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Фото: ДСНС