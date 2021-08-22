В ставку на Самбірщині втопився 66-річний чоловік

Зранку 21 серпня із ставка в Самбірському районі Львівщини витягнули тіло 66-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Тіло чоловіка виявили у ставку в селі Тершів Самірського району Львівщини. Рятувальники підняли його на поверхню близько 08:00 год. На тілі не було ознак насильницької смерті.

Зараз встановлюються обставини нещасного випадку.

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