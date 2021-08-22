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В ДТП на Яворівщині травмувались четверо осіб

Ольга Денисяка

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Зранку 22 серпня на трасі Львів-Краковець у Яворівському районі зіткнулись автомобілі KIA Sportage та Mercedes Sprinter. Внаслідок ДТП постраждали водій та троє пасажирів Mercedes. Про це Львівському порталу повідомили в головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так, о 08:06 год. рятувальникам повідомили про те, що на трасі Львів-Краковець поблизу с. Когути Яворівського району зіткнулись автомобілі KIA Sportage та Mercedes Sprinter.

Внаслідок ДТП травми отримали 32-річний водій Mercedes Sprinter та його пасажири – 23-річна дівчина та двоє чоловіків віком 47 та 35 років. Постраждалих із травмами різного ступеня важкості госпіталізували в Новояворівську центральну районну лікарню.

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Щоб запобігти загоранню, рятувальники відключили акумуляторні батареї на обох автомобілях.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

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