У Стрийському парку провели Родинні пікніки Незалежності

З нагоди 30-річчя Незалежності України у Львові проводять Родинні пікніки Незалежності в Стрийському парку. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Під час заходу було чимало активностей:

майстер-класи з гончарства, соломоплетіння, аквагриму тощо;

лекції від Молодвіж центру, митецької спілки SOVAspace, Музею Соломії Крушельницької;

вікторина за книгою «Франко від А до Я» від Літературно-меморіального музею Івана Франка та випікання пляцка за оригінальною рецептурою Петра Франка;

мобільна хіміко-фізична лабораторія від міського простору інноваційної освіти Lviv Open Lab;

зона фізичної активності – регбі, настільний теніс, шахи;

доповнена реальність оцифрованої культурної спадщини Львівщини від проекту SKEIRON;

фудкорти, представлення кухні різних національностей (азербайджанська кухня, грузинська кухня, єврейська кухня, угорська кухня);

музичні флешмоб-виступи.

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Детально про те, як у Львові святкуватимуть День Незалежності та перелік усіх найважливіших подій читайте тут.

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