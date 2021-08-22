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У Стрийському парку провели Родинні пікніки Незалежності

Ольга Денисяка

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З нагоди 30-річчя Незалежності України у Львові проводять Родинні пікніки Незалежності в Стрийському парку. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Під час заходу було чимало активностей:

  • майстер-класи з гончарства, соломоплетіння, аквагриму тощо;
  • лекції від Молодвіж центру, митецької спілки SOVAspace, Музею Соломії Крушельницької;
  • вікторина за книгою «Франко від А до Я» від Літературно-меморіального музею Івана Франка та випікання пляцка за оригінальною рецептурою Петра Франка;
  • мобільна хіміко-фізична лабораторія від міського простору інноваційної освіти Lviv Open Lab;
  • зона фізичної активності – регбі, настільний теніс, шахи;
  • доповнена реальність оцифрованої культурної спадщини Львівщини від проекту SKEIRON;
  • фудкорти, представлення кухні різних національностей (азербайджанська кухня, грузинська кухня, єврейська кухня, угорська кухня);
  • музичні флешмоб-виступи.

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Детально про те, як у Львові святкуватимуть День Незалежності та перелік усіх найважливіших подій читайте тут.

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