У Стрийському парку провели Родинні пікніки Незалежності

З нагоди 30-річчя Незалежності України у Львові проводять Родинні пікніки Незалежності в Стрийському парку. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.
Під час заходу було чимало активностей:
- майстер-класи з гончарства, соломоплетіння, аквагриму тощо;
- лекції від Молодвіж центру, митецької спілки SOVAspace, Музею Соломії Крушельницької;
- вікторина за книгою «Франко від А до Я» від Літературно-меморіального музею Івана Франка та випікання пляцка за оригінальною рецептурою Петра Франка;
- мобільна хіміко-фізична лабораторія від міського простору інноваційної освіти Lviv Open Lab;
- зона фізичної активності – регбі, настільний теніс, шахи;
- доповнена реальність оцифрованої культурної спадщини Львівщини від проекту SKEIRON;
- фудкорти, представлення кухні різних національностей (азербайджанська кухня, грузинська кухня, єврейська кухня, угорська кухня);
- музичні флешмоб-виступи.
Детально про те, як у Львові святкуватимуть День Незалежності та перелік усіх найважливіших подій читайте тут.
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Ольга Денисяка