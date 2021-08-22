У Львові перепоховали загиблого під час російсько-грузинської війни українця

У неділю, 22 серпня, тіло героя російсько-грузинської війни Леоніда Ткачука перепоховали у Львові на Личаківському кладовищі. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Заупокійне Богослужіння відбулось у Гарнізонному храмі св. ап. Петра та Павла у Львові. Перепоховання останків воїна звершили на Личаківському цвинтарі (поле №76).

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Зазначимо, на початку вересня 2019 року представники Червоного Хреста України та Грузії повідомили, що знайшли в Сухумі поховання Леоніда Ігоровича Ткачука, який був бійцем добровольчого корпусу УНСО «Арго» і загинув у липні 1993 року у бою біля с. Шрома в Абхазії.

14 серпня 2021 року останки Леоніда Ткачука, позивний «Цвях», повернулися до Києва.

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Фото: ЛМР