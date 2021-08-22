У Львові автотягач в'їхав у маршрутку

В неділю, 22 серпня, у Львові біля залізничного вокзалу зіткнулись автотягач та маршрутка. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, однак певний час був ускладнений рух вулицею. Про це Львівському порталу повідомила речниця патрульної поліцїі Львівщини Катерина Рибій.

Аварія сталась зранку на вулиці Городоцькій біля залізничного вокзалу. Причеп з автомобілями спричинив ДТП з маршруткою.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав, однак певний час рух вулицею Городоцькою був ускладнений.

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Патрульні склали протокол на водія тягача за порушення правил дорожнього руху.

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Фото: патрульна поліція Львівщини