На Львівщині під час пожежі загинув 51-річний чоловік

21 серпня під час пожежі в літній кухні в одному з сіл Червоноградського району загинув 51-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захист населення Львівської ОДА.

Так, близько 07:20 год. рятувальники гасили займання в літній кухні в селі Пристань Червоноградського району Львівщини. На місці пожежі виявили тіло 51-річного мешканця будинку.

Зараз встановлюються всі обставини нещасного випадку.

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