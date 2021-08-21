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З лікарні виписали дітей, які отруїлись в спортивно-оздоровчому комплексі на Львівщині

Ольга Денисяка

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Всіх 18 дітей, які отруїлися у спортивно-оздоровчому комплексі «Layar Palace» на Львівщині, виписали з лікарні. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Дітей госпіталізували до Самбірської районної лікарні 17 серпня. Всі вони отруїлися у спортивно-оздоровчому комплексі «Layar Palace», який розташований у місті Хирів. Серед хворих –  здебільшого спортсмени різних секцій, віком 13-15 років з міста Кривий Ріг та Київ.

Станом на 21 серпня всі діти одужали і їх виписали з лікарні.

Як повідомляв Львівський портал, ймовірною причиною отруєння міг бути не до кінця приготований плов з куркою, оскільки в таборі перед обідом вимкнули електропостачання.

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