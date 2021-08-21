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В ДТП на Львівщині постраждала 14-річна дівчина

Ольга Денисяка

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20 серпня на трасі Львів-Тернопіль у Золочівському районі Львівщини зіткнулись автомобілі Volvo та ВАЗ. В аварії постраждала 14-річна дівчина, її госпіталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили в відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталася 20 серпня близько 16:00 год. на автодорозі «Львів-Тернопіль» в селі Кийків Золочівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volvo, 42-річний мешканець міста Херсон, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ-211120 під керуванням 44-річного мешканця одного з сіл Золочівського району.

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Внаслідок ДТП пасажирка «ВАЗу», 14-річна мешканка району, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували в травматологічне відділення.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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