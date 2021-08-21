Український евакуаційний літак вилетів з Кабула

В суботу, 21 серпня, з Кабула вилетів український військово-транспортний літак Іл-76МД із евакуйованими особами. Про це Генштаб ЗСУ повідомив у Facebook, передає Львівський портал.

21 серпня із аеропорту Кабул (Афганістан) вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України.

«Станом на 10:00 год. 21 серпня Іл-76МД Повітряних Сил перебуває на аеродромі Ісламабад (Пакистан). Кількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Реклама партнерів

У Генштабі нагадали, що літак Повітряних Сил ЗС України перебуває на Близькому та Середньому Сході з місією евакуації громадян України та іноземців із Афганістану, де ситуація загострилась через прихід до влади Талібану.

Я пише УП, понад 150 громадян України звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану, де влада перейшла до угруповання «Талібан».

За інформацією міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, це громадяни України, які перебувають на військовій базі, де виконували роботи за контрактом; українці афганського походження, які відвідували родичів; бізнесмени та інші громадяни України.

У ніч на 16 серпня український літак евакуював із Кабулу 79 осіб – 8 українців та громадян інших країн, в тому числі Афганістану.

У країні залишається складною ситуація з аеропортом у Кабулі.

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що в Афганістані немає українських військовослужбовців, лише приватні особи, і їх евакуюватимуть, як і всіх громадян України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.