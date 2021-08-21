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У центрі Львова пройшов марш-парад учасників фестивалю «Етновир»

Ольга Денисяка

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20 серпня з нагоди відкриття Х міжнародного фольклорного фестивалю «Етновир» центральними вулицями Львова пройшов марш-парад усіх учасників масштабного заходу. Опісля відбулось урочисте відкриття фестивалю на головній сцені, біля Палацу Потоцьких.  Про це Львівському портал повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Марш-парад «Етновиру» – це традиційний захід, у якому беруть участь представники всіх країн-учасників фестивалю. Парад пройшов центральними вулицями Львова: внутрішній дворик Ратуші – пл. Ринок – пл. Катедральна – вул. Беринди – просп. Свободи – вул. Коперника. Парад закінчився на головній сцені фестивалю, де й відбулось офіційне відкриття «Етновиру».

Нагадаємо, 20-22 серпня у Львові проходить 10-й ювілейний фольклорний фестиваль «Етновир». На фестиваль приїхали танцювальні колективи з усіх куточків України та іноземні ансамблі народних танців. Гасло фестивалю незмінне ось вже 10 років: «Весь світ – до Львова!».

Програма фестивалю – тут.

Цьогоріч «Етновир» проходить на новій локації – на території Палацу Потоцьких (вул. Коперника, 15). Відкриває фестиваль Національний академічний ансамбль пісні і танцю «Гуцулія». Відбудеться концерт Хору ім. Г. Верьовки, який виступатиме в супроводі живого оркестру і, звичайно, танцювальної групи.

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Фото: ЛМР

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