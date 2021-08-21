У Самборі 14-річну дівчину вдарило струмом на цистерні потяга

У Самборі струмом вдарило 14-річну дівчину, яка вилізла на цистерну потяга. Зараз вона перебуває у лікарні. Про це Львівському порталу повідомили в головному управлінні ДСНС Львівщини.

Інцидент трапився близько 19:00 год. на залізничній станції «Самбір». 14-річну дівчину, яка була на вагоні-цистерні, уразило струмом .

Рятувальники за допомогою висувної драбини, мотузки та твердих нош зняли потерпілу з вагону-цистерни та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

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Внаслідок ураження струмом дівчину у стані середнього ступеня важкості госпіталізували в реанімаційне відділення Самбірської центральної районної лікарні.

Обставини та причини події встановлюються.

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