У Львові стартує Відкритий кубок з велотріалу

Цими вихідними, 21 та 22 серпня, у центрі міста відбудеться Відкритий кубок Львова з велотріалу. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.
Відкритий кубок Львова з велотріалу стартує 21-22 серпня біля пам’ятника І. Франку (вул. Університетська,1). Змагання проходитимуть у 4 категоріях: еліта, експерти, аматори та діти.
Програма:
- 09:00-10:00 – розминка учасників на спеціальній території ( Warm up zone )
- 10:00-10:30 – реєстрація учасників
- 10:30-10:45 – урочисте відкриття змагань
- 10:45-11:00 – показ трас
- 11:00-15:00 – змагання у категоріях Діти, Аматори, Експерти та Еліта – І тур
- 15:00-16:00 – підведення підсумків І туру, обід
- 16:00-18:00 – змагання у категоріях Еліта – ІІ тур
- 18:00-18.30 – нагородження переможців
- 19:00 – закриття змагань
Як повідомляв Львівський портал, під час підготовки та святкування 30-річчя Незалежності України з 19 до 24 серпня на кількох вулицях Львова буде ситуативне та тимчасове перекриття руху, тож деякі маршрути громадського транспорту курсуватимуть зі змінами. Графік та локації – за цим посиланням.
Про те, як у Львові святкуватимуть День Незалежності та перелік усіх найважливіших подій читайте тут.
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Ольга Денисяка