На Львівщині затримали торговця «метадоном»

У Новому Роздолі на Львівщині викрили 30-річного чоловіка, який продавав наркотик «метадон». Про це Львівському порталу повідомили в відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, раніше судимий 30-річний житель Нового Роздолу зберігав та реалізовував на території міста наркотики, зокрема «метадон».

19 серпня, під час проведення обшуків за місцем проживання зловмисника, правоохоронці знайшли речовини, схожі на наркотичні, зіп-пакети для фасування, електронні ваги, грошові кошти, виручені від незаконної діяльності, та інші речові докази. Усе вилучене скерували на експертне дослідження.

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Кримінальну справу відкрили за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, триває. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

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