ОСТАННІ НОВИНИ

Мистецький центр на Стефаника запрошує виставку до Дня Незалежності

Ольга Денисяка

|

Львівський муніципальний мистецький центр (вул. Стефаника, 11) представляє колективну виставку «Виставка до Дня Незалежності. Клаудіо, Едік, Сергій і т.д», яка відкриється 24 серпня. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

«Як новостворена держава, що надбудовується та відгороджується від сусідів, так і кожен окремий її громадянин перебуває у процесі зведення власної суб‘єктності. Цегляні паркани стають масивнішими, хати — триповерховими. Попід стінами розлігся сплячий капітал — купки цегли, накриті шифером від негоди. Будівельний камінь чекає, а тим часом українські робітники-мігранти все більше нагадують постнаціональних громадян. На відміну від «європейської фортеці» (Ґроте, 2007) ці паркани не діряві. Поки художник обирає між активістською корисністю та художньою якістю, робочий мігрант як транснаціональний суб’єкт вимальовує нову самобутню хореографію», — описують виставку у галереї.

Ініціаторами створення виставки стали Роман Хімей та Остап Ящук.

Реклама партнерів

Учасниці/учасники виставки:

  • Іван Базак
  • Володимир Воротньов
  • Наомі Дутці
  • Ярема Малащук
  • Роман Хімей
  • Фрідріх Штокмаєр
  • Тереза Яковина
  • Остап Ящук

Виставка буде вільною для відвідування з 24 серпня з 10:00 до 19:00. Далі щодня з 10:00 до 21:00 год.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Зі Львова у Грецію на авто. Лайфхаки для подорожі без пригод

Час спекотних літніх відпусток добігає кінця, але не варто сумувати, якщо ви ще нікуди не вибралися, бо попереду – оксам...

Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо
Дарина Романишин
Паралімпійські ігри 2020. Історії спортсменів Львівщини, які боротимуться за медалі у Токіо

Вже у вівторок, 24 серпня, у Токіо стартують шістнадцяті паралімпійські ігри. 143 українські атлети позмагаються  у 15 в...

Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток від А до Я: які зміни чекають на Львів у 2022 році

На засіданні 13 серпня виконавчий комітет Львівської міської ради офіційно запровадив автоматизовану систему оплати прої...

Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?
Вероніка РОЙ
Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?

У неділю, 8 серпня, у Токіо завершилися тридцять другі літні Олімпійські ігри. Україну на головній спортивній події план...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів