Мистецький центр на Стефаника запрошує виставку до Дня Незалежності

Львівський муніципальний мистецький центр (вул. Стефаника, 11) представляє колективну виставку «Виставка до Дня Незалежності. Клаудіо, Едік, Сергій і т.д», яка відкриється 24 серпня. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

«Як новостворена держава, що надбудовується та відгороджується від сусідів, так і кожен окремий її громадянин перебуває у процесі зведення власної суб‘єктності. Цегляні паркани стають масивнішими, хати — триповерховими. Попід стінами розлігся сплячий капітал — купки цегли, накриті шифером від негоди. Будівельний камінь чекає, а тим часом українські робітники-мігранти все більше нагадують постнаціональних громадян. На відміну від «європейської фортеці» (Ґроте, 2007) ці паркани не діряві. Поки художник обирає між активістською корисністю та художньою якістю, робочий мігрант як транснаціональний суб’єкт вимальовує нову самобутню хореографію», — описують виставку у галереї.

Ініціаторами створення виставки стали Роман Хімей та Остап Ящук.

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Учасниці/учасники виставки:

Іван Базак

Володимир Воротньов

Наомі Дутці

Ярема Малащук

Роман Хімей

Фрідріх Штокмаєр

Тереза Яковина

Остап Ящук

Виставка буде вільною для відвідування з 24 серпня з 10:00 до 19:00. Далі щодня з 10:00 до 21:00 год.

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